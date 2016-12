Polícia Militar evita entrada de celulares em Presídio de Mafra

Na madrugada desta segunda-feira, 12, policiais militares da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) faziam rondas nas proximidades do Presídio Regional, quando avistaram um homem e um adolescente em atitudes suspeitas.

No momento da abordagem o homem conseguiu fugir, mas o adolescente, de 16 anos de idade foi apreendido. Com o adolescente foram apreendidos 11 telefones celulares com carregadores. Os aparelhos seriam jogados por cima do muro do Presídio.

As demais guarnições localizaram o outro suspeito, de 27 anos de idade, num veículo com placas de São Bento do Sul. Foram constatados, através de consulta no sistema integrado da Polícia Militar, que o homem havia sido liberado alguns dias atrás do Presídio Regional de Mafra para cumprir prisão domiciliar.

No veículo estava ainda o condutor, de 32 anos de idade, e uma mulher de 25 anos de idade. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, onde o delegado de plantão optou pela lavratura de um Termo Circunstanciado (TC).