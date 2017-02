Policiais militares trocam tiros com assaltantes de caixas eletrônicos

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 02h15min, uma quadrilha fortemente armada assaltou a agência da Caixa Econômica Federal no centro de Papanduva.

Os bandidos chegaram a uma caminhonete e se dividiram. Alguns foram para frente do Grupamento da PM e dispararam pelo menos 28 disparos de fuzil, impedindo que os dois policiais no local saíssem de dentro do prédio.

Ao mesmo tempo, parte dos bandidos se deslocou para a agência bancária, arrombou a porta da frente e se dirigiu ao cofre, que foi arrombado com o uso de dinamite e um maçarico. Tudo o que estava dentro da estrutura de segurança foi levado, porém os caixas eletrônicos ficaram intactos.

Segundo o sargento Luis Cesar Meister, do Grupamento da PM de Papanduva, os policiais pediram reforço para unidades de Mafra e Canoinhas assim que o assalto começou.

Na fuga a quadrilha se deparou com policiais militares de Canoinhas e Três Barras, na localidade de São João dos Cavalheiros, tendo ocorrido troca de tiros. Parte da quadrilha abandonou uma caminhonete Toyota Hilux, placa de Itajaí, e se embrenhou na mata. Neste veículo foi encontrado quantia em dinheiro e um maçarico. Policiais Militares de toda região realizam cerco para tentar localizar os marginais, inclusive com o auxílio de cães farejadores. Esta foi à segunda madrugada seguida em que ocorre esse tipo de ação na região. Na madrugada de quarta para quinta-feira a PM frustrou uma ação no município de Ireneópolis. Nenhum policial militar ficou ferido.

De acordo com a PM eles utilizaram três veículos na fuga, um carro de passeio e duas caminhonetes, sendo que uma delas já foi recuperada, A PM alertou que a quadrilha é de alta periculosidade, e estão armados com fuzis. Um forte aparato policial está mobilizado na ocorrência. Policiais militares de toda região fazem cerco para tentar localizar a quadrilha, inclusive com o auxílio de cães farejadores e helicóptero.

Foram recuperados cerca de R$ 400 mil reais e ainda, 86 munições de 762, e 33 munições de 556, cilindro de oxigênio, e miguelitos, 04 unidades de artefatos explosivos e um veículo Toyota/HILUX e um veículo Mercedes recuperado.