Presídio de Mafra passa por ‘pente-fino’

Operação do Deap e da PM visou apreender objetos ilícitos na unidade. A operação ocorreu na última sexta-feira e foram encontrados aparelhos celulares e outros materiais indevidos

Compartilhar no Facebook

O Presídio Regional de Mafra passou por um pente-fino na última sexta-feira (27). É a quarta unidade prisional a ser vistoriada na última semana pelo Departamento de Administração Prisional (Deap), que também verificou a Penitenciária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecido como Canhanduba, o Presídio Regional e a Penitenciária Industrial de Joinville e a Penitenciária Agrícola de Palhoça.

Conforme o Deap, desde dezembro de 2016 são feitas vistorias na operação, que foi batizada de Escudo.

A vistoria iniciou às 6h. Ainda segundo o órgão, além dos agentes do Deap, foi acionado reforços da Polícia Militar para garantir a revista rápida e eficiente de todas as celas da unidade.

Os PMs a agentes prisionais encontraram aparelhos celulares e outros materiais indevidos. Segundo a Polícia Militar, não houve resistência dos presos. Toda a operação foi realizada garantindo a segurança e integridade de funcionários e presos.