PRF de Mafra recupera carreta furtada com salmão

Compartilhar no Facebook

Por volta das 08h50min da última sexta-feira, policiais rodoviários federais, abordaram um caminhão Volvo/FH 400, placas MMH-4420 e BAU-2214 de Curitiba, no km 02 da BR-116 em Mafra, carregado com salmão, que tinha registro de furto/roubo no Paraná.

Os policiais rodoviários foram informados pela empresa de rastreamento e passaram a procurar o veículo, que foi encontrado no km 02 da rodovia na BR-116 em Mafra.

O motorista de 33 anos relatou que não sabia que se tratava de furto de carga e veículos, onde foi contratado para conduzir o caminhão até a cidade Lages, recebendo R$ 500,00. Diante dos fatos foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Mafra para as providencias cabíveis.