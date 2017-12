PRF localiza em Rio Negro carreta Chilena roubada carregada com Salmão

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (07/12) a Policia Rodoviária Federal, localizou no trecho paranaense da BR-116 em Rio Negro, uma carreta tomada de assalto em São Matheus do Sul na noite anterior.

Esta carreta vinha do Chile, estava carregada com 24 mil quilos de Salmão, quando seu motorista acabou sendo rendido e o caminhão Volvo, juntamente com o semi-reboques, foi tomado de assalto.

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 07 horas o motorista foi liberado na cidade de Corupá e a empresa proprietária foi avisada sobre o ocorrido, sendo que a carreta foi recuperada, mas sem a carga de Salmão.

A Carreta com seu conjunto, com emplacamento no foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro.