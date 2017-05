Queda de motociclista provoca tombamento de caminhão na BR-280

Compartilhar no Facebook

No feriado de 1º de maio, por volta das 12 horas o Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu um acidente de transito na BR-280 no km 169, envolvendo um caminhão Bitrem, placas de Rio Negrinho e uma motocicleta CG 150, placa de Jaraguá do Sul.

Segundo informações o motorista do caminhão de 39 anos, seguia pela BR-280, carregado de chapas de MDF (chapas para fabricar móveis), quando próximo ao viaduto de acesso a BR-116, veio a perder o controle e acabou capotando.

O motorista veio a perder o controle de direção, devido a queda de um motociclista de 51 anos, que vinha logo atrás do pesado caminhão, resultando neste acidente com danos materiais, onde felizmente ninguém saiu ferido gravemente.

O motociclista estava com dores no ombro e joelho e tinha como carona uma mulher de 48 anos, também se queixava de dores no joelho, onde ambos foram conduzidos até o Pronto Atendimento pela guarnição ASU-161 de Mafra.

O condutor do caminhão foi conduzido pela equipe da Autopista, onde o mesmo apresentava pequeno ferimento na região frontal, estando consciente e orientado, devido estar utilizando o cinto de segurança.

O Corpo de Bombeiros de Rio Negro auxiliou neste acidente, devido às guarnições de Mafra, estarem empenhadas até aquele momento em outras ocorrências. Os veículos envolvidos ficaram aos cuidados da PRF.