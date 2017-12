Recapturados 11 dos 21 fugitivos da Delegacia Regional de Rio Negro

No inicio da tarde desta quarta-feira, por volta das 13 horas, após estourem um cadeado da cela, conforme relato da Policia Civil, um total de 21 presos acabou fugindo do superlotado presídio da Delegacia Regional de Rio Negro e ainda renderam o delegado Sergio Luiz Alves, estava de plantão no momento da fuga.

Foi a segunda fuga desta Delegacia Regional em Rio Negro, aonde em novembro de 2009, um dos presidiários simulou estar passando mal e renderam o policial civil de plantão, armados com um canivete. De posse das chaves, abriram uma das celas. Na fuga um total de 13 detentos rendeu e roubou a arma do policial, uma pistola ponto 40, e o carro da Polícia Civil, um Volkswagen Parati.

Agora nesta segunda fuga eles utilizaram um veículo Fiat/Pálio Vermelho, placas ASH-7384 de Rio Negro, estava no pátio da delegacia e pertencia a uma policial civil e foi usado para arrebentar o portão que dá acesso a Rua.

A polícia relatou que na fuga os detentos abordaram outro motorista e roubaram um veiculo VW/Golf , que mais tarde foi encontrado abandonado na localidade de Lençol.

Conforme a Delegacia de Rio Negro, havia um número maior de detentos no prédio no momento da fuga e até o fim da tarde uma triagem era feita para identificar os nomes dos fugitivos.

RECAPTURADOS – Até a manhã desta sexta-feira, 11 detentos já haviam sido recapturados, dentre eles Jackson Reis Pereira de 24 anos de idade, onde estava preso desde o dia 27 de novembro.

Ele é suspeito de assassinar o contador Jocemar Olívio Tsckoke, após saírem de uma lanchonete em Rio Negro e o executaram com três tiros. Após roubaram o veículo Gol de Jocemar e fugiu juntamente com sua namorada, mas no outro dia a policia conseguiu prende-los em sua residencia no bairro Alto.

Agora fica a pergunta? Até quando os munícipes rionegrense vão assistir esta novela. Que a Delegacia Regional da Policia Civil de Rio Negro, não é um local apropriado para receber presidiários, muitos deles perigosos, devido à falta de segurança, por falta de estrutura.

Está aí um grande exemplo a fuga de 21 detentos, colocando em risco a segurança dos munícipes rionegrenses, devido esta superlotação deste presídio, que não é o local apropriado para receber detentos de várias regiões do Paraná.

As autoridades municipais rionegrenses, deveriam olhar com mais carinho, para a segurança do município e buscar alternativas para a construção de um presídio regional, podendo ser até em outra cidade, não precisamente Rio Negro.