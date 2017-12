Recusou a fazer o teste de bafômetro e foi preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do último sábado, por volta das 03h30min, após o sistema de vídeo monitoramento da central de emergência 190, ter flagrando um veículo em atitude suspeita, aonde o motorista veio a parar sobre a pista de rolamento na Avenida Frederico Heyse, uma equipe da Policia Militar de Mafra se deslocou até o local.

Os policiais abordaram o motorista de 30 anos e constataram que o mesmo, apresentava visíveis sinais de embriagues alcoólico.

O motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, sendo lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez e adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O referido condutor foi preso em flagrante, por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.