Residência desabitada pega fogo na Vila Nova

Na manhã da última terça-feira por volta das 10h25min, as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra atenderam uma ocorrência de incêndio numa residência desabitada na Rua Gustavo Friedrich do bairro Vila Nova.

Chegando ao local os Bombeiros depararam-se com uma edificação de aproximadamente 160m², sendo as paredes em alvenaria e a estrutura do telhado de madeira, com cobertura de telhas eternit.

A residência já tinha sido quase que totalmente consumida pelo fogo, somente um quarto e uma lavanderia nos fundos não haviam sido atingidos, onde foram gastos aproximadamente 10 mil litros de água para a extinção do incêndio e rescaldo.

No interior da residência havia uma televisão, computador, camas, colchões, sofá, vários armários embutidos, os quais foram consumidos e danificados pelas chamas.

OBS: Estiveram no local auxiliando os Bombeiros, a Polícia Militar, CIA de energia elétrica CELESC e o investigador da Polícia Civil.