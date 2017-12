Residência totalmente destruída em incêndio na Vila Jardim América

No inicio da madrugada desta terça-feira, por volta das 00h30min as Guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionadas via COBOM de Canoinhas, para dar atendimento a uma ocorrência de incêndio numa residência, localizada na Rua Paulo Heyse Filho no bairro Jardim América.

A residência mista de madeira e alvenaria com cerca de 60 metros quadrados, com 05 cômodos, foi totalmente destruída pelas chamas. As equipes dos bombeiros consumiram 10 mil litros de água, para completar a extinção do fogo, impedir a reigniçao e colocar o local em condições de segurança.

Felizmente no momento do incêndio. Não havia ninguém no interior da mesma, onde o proprietário Luiz Carlos Taborda, encontrava-se no trabalho.

Foi o segundo caso de incêndio em residencia, no bairro Jardim América, em menos de um mês.