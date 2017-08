Residências situadas em condomínio na Restinga foram roubadas

Compartilhar no Facebook

Por volta das 20h45min da última sexta-feira a Policia Militar de Mafra, foi acionada para comparecer, a Rua Benemérito Amadeu Scholze no bairro Restinga, onde algumas residências foram arrombadas.

No local em contato com os proprietários, os mesmos relataram que ao chegarem em suas residências a encontraram arrombadas. Numa das residências foi roubado uma TV 39 polegadas da marca Semp Toshiba. Já na outra residência, foi roubada uma TV de 40 polegadas da marca Samsung e algumas jóias e certa quantia em dinheiro.

Uma terceira residência do mesmo condomínio foi arrombada, porém os proprietários não se encontravam para verificar se haviam objetos furtados. Foram encontrados um fogão e dois pares de tênis que haviam sido furtados abandonados no pátio do condomínio.

A equipe da PM realizou rondas, mas nenhum suspeito foi encontrado.