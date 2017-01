Compartilhar no Facebook

Por volta das 05 da manhã do domingo (08/01), compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro o senhor Ervino Alves Machado, relatando que ao sair da Sociedade União Fuchs, aonde participava de um evento, foi buscar seu veículo estacionado na via pública em frente ao Colégio Dr. Ovande do Amaral e não mais o encontrou.

O mesmo constatou que seu veículo VW/Gol placas LZS-4570, havia sido roubado, juntamente com o CRLV que estava em seu interior.