Roubou uma loja no centro da cidade de Mafra e foi detido por populares

Um elemento de 20 anos de idade se deu muito mal, no inicio da tarde da última segunda-feira, onde o mesmo adentrou numa loja na Rua Felipe Schmidt e furtou diversas mercadorias.

O espertinho não contava com a sorte, onde ao tentar se evadir após ser flagrado por funcionários da loja o mesmo foi detido por populares que acionaram a Polícia Militar. O referido homem foi preso em flagrante de posse dos produtos do furto, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.