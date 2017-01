Sem motivo aparente chegou à residência e agrediu moradores

Compartilhar no Facebook

Compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, na noite da última terça-feira por volta das 22h20min, um homem relatando que estava em casa, com sua esposa na Rua Quintino Bocaiúva no centro da cidade, momento que chegou seu irmão e sem motivo aparente de uma chinelada na perna de sua filha menor de idade (02 anos).

Nesse momento os pais da criança chamaram a atenção do agressor, onde ele começou a agredi-los com tapas, chutes e socos, bem como outro elemento que estava na residência, também foi agredido com chutes e tapas.

Após as agressões o irmão se evadiu do local em rumo ignorado, onde as vitimas não apresentavam lesões e apenas arranhões.