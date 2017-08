Soldado do Exército capota veículo próximo ao cemitério de Mafra

Na manhã desta segunda-feira (14/08), por volta das 07h30min, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu um capotamento de um veículo, na Rua Santa Cruz próximo ao cemitério.

No local em contato com a vitima de 19 anos, um soldado do Batalhão do Exército de Rio Negro, relatou que conduzia seu veículo Fiat/Uno, placas de Mafra, quando perdeu o controle do mesmo, quando outro automóvel cortou sua frente.

O veículo Fiat/Uno após sair da pista e veio a capotar, acabou colidindo contra um poste de energia elétrica. O motorista sofreu um corte no queixo de aproximadamente 05 centímetros e estava com suspeita de fratura no maxilar no lado direito.

O motorista foi mobilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico. Foi acionada a Companheira de Energia Elétrica para reparação nos danos no poste e o local ficou aos cuidados da Policia Militar de Mafra.