Supermercado Hilário Fuchs foi alvo de arrombamento

Uma funcionária do Supermercado Hilário Fuchs, localizado na Rua Riachuelo no centro de Rio Negro, ao chegar para trabalhar pela parte da manhã, percebeu que o interior do estabelecimento comercial estava todo revirado e notou um buraco numa parede lateral e que o forro havia sido danificado. O elemento possivelmente adentrou pelo forro e cortou a fiação da central telefônica, vindo a danificar o sistema de alarmes.

A Policia Militar de Rio Negro foi acionada e juntamente com a funcionária do supermercado, efetuaram um levantamento das mercadorias que havia sido furtada.

Foram furtadas grande quantidade de bebidas (uísque), cervejas, energéticos, entre outros, carnes, laticínios, cigarros, desodorantes, várias caixas de chocolates, sandálias havaianas, entre outras marcas e uma cafeteira. Foi constatado que o portão dos fundos do supermercado havia sido danificado e que provavelmente teriam se evadido por aquele local.

A equipe da PM orientou a funcionária para efetuasse um levantamento, com mais precisão das mercadorias furtadas e que posteriormente se deslocasse até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para que completasse o boletim de ocorrência, feito pela equipe da PM.