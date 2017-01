Supermercado Hilário Fuchs foi alvo de assalto em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

No final da tarde do último dia 07 de janeiro, o Supermercado Hilário Fuchs, localizado na Rua Riachuelo no centro de Rio Negro, foi alvo de assalto por dois elementos.

A Policia Militar de Rio Negro foi acionada, onde em contato com a caixa do supermercado, a mesma relatou aos policiais, que adentraram dois elementos e se dirigiram ao setor de bebidas.

No momento de passar pela caixa registradora para pagar as bebidas, os dois elementos deram voz de assalto, sendo um deles loiro, estatura mediana e com alargadores nas orelhas e estava portando um facão e na sua cintura segunda a vitima a mesma viu um cabo de revolver.

O outro elemento era moreno com cabelo bem aparado, ambos aparentando serem menores de idade, aonde a equipe da PM realizou buscas atrás dos suspeitos, mas não foram localizados.