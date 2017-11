Suspeito de assassinar médica em Mafra em 2010 foi preso em Tocantins

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da Delegacia Interestadual de Capturas (Polinter), prendeu, na manhã da quinta-feira, 19, em Palmas, Amilcar Santos Silveira, de 61 anos. Ele é suspeito pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tentativa de homicídio e foi capturado, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme a delegada Suráia Carvalho Vilela, as equipes da Polinter receberam informações de que um foragido da Justiça da Comarca de Rio Negro estaria residindo em Palmas.

Com base nas informações, os policiais civis deram início às diligências e conseguiu localizar o paradeiro do indivíduo e, na manhã desta quinta-feira, o mesmo foi capturado.

Após ser preso, Amilcar foi conduzido à sede da Polinter, onde a delegada deu cumprimento a ordem judicial de prisão do mesmo. Em seguida, o homem foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Rio Negro, cidade para onde deve ser recambiado a fim de que possa responder às acusações que lhe são imputadas.

ENTENDA O CASO – O corpo da médica Simone Pereira, 31 anos, foi encontrado enroscado em alguns galhos nas margens do rio Negro, que fica entre as cidades de Rio Negro (PR) e Mafra, em 23 de novembro de 2010. Simone já era considerada desaparecida quatro dias antes de ser localizada.

Os legistas concluíram que alguém asfixiou Simone antes de jogá-la na água. Duas pessoas suspeitas tinham foram indiciadas, mas continuaram em liberdade.

Quando o caso veio à tona, a polícia passou a investigar três homens que teriam dirigido a caminhonete de Simone por algumas horas depois de supostamente terem encontrado o veículo com a porta aberta e a chave na ignição.

A caminhonete estava abandonada em uma região isolada de Rio Negro, sem o aparelho de som e com uma bolsa no banco do caroneiro. Mas nenhuma prova confirmou a participação dos três homens no crime. Três meses antes de Simone ser morta, o marido dela perdeu a vida em um acidente de trânsito. O detido teria motivado o crime para ficar com a guarda dos netos.