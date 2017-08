Suspeito de diversos roubos e furtos e porte ilegal de arma de fogo foi preso no interior de Mafra

As guarnições do ROCAM e RP em atendimento de ocorrência na localidade de Rio da Areia do Meio, onde aconteceu um furto em uma escola municipal, iniciou buscas contra um suspeito conhecido do local (S.D).

Onde ao chegar à residência deste foi conversado com sua mãe que autorizou a guarnição a entrar na residência a fim de localizar objetos furtados. Durante buscas no interior da residência os policiais, localizaram duas armas de fogo de propriedade do suspeito que a guarnição procurava.

O suspeito foi localizado e recebeu voz de detenção e foi conduzido até à Delegacia da Polícia Civil de Mafra, para as providencias cabíveis. O suspeito tem diversas passagens por furto, roubo e porte de arma de fogo.