Tentativa de assalto no Rio da Areia de Baixo

A Policia Militar de Mafra na manhã da última quarta-feira (05/07), deslocou-se até a localidade do Rio da Areia de Baixo, no interior do município, para atender uma ocorrência de tentativa de assalto a mão armada.

No local em contato com a vitima, um homem de 44 anos de idade, o mesmo relatou a equipe da PM que dois elementos, um armado com uma espingarda e outro com uma arma branca (faca), tentaram assaltá-lo pedindo o seu dinheiro.

A vitima saiu correndo e os autores efetuaram um disparo de espingarda em sua direção mas felizmente não o atingiu e comentou aos policiais que reconhece os autores da tentativa de assalto.

Durante as buscas os policiais militares localizaram dois suspeitos numa bicicleta, os quais empreenderam fuga para o matagal. Um dos suspeitos jogou uma mochila num rio ali existente a qual foi recolhida pela PM, contendo uma espingarda calibre 36, um cartucho intacto e outro deflagrado de mesmo calibre, além de outros apetrechos utilizados na recarga de munições e roupas. Os suspeitos foram identificados pelos policiais, porém não foram localizados durante as buscas.