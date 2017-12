Tentativa de furto num depósito de centro terapêutico

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta quinta-feira (21/12) por volta da 01h15min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até às margens da Rodovia BR 116, onde o depósito de um centro terapêutico foi alvo de uma tentativa de furto.

Após disparo do alarme o monitor do referido estabelecimento encontrou uma escada e um facão que possivelmente estariam sendo usados para arrombamento do local, ouvindo ainda barulhos de uma pessoa em fuga pelo matagal.

A equipe da PM efetuou rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo lavrado o Boletim de Ocorrências.