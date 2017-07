Tentou roubar veículo no bairro Bom Jesus e se deu mal

Compartilhar no Facebook

Um elemento que estava em visível estado de embriagues na madrugada do último domingo (09/07), tentou roubar um veículo na Avenida Plínio Tourinho no bairro Bom Jesus e acabou se dando mal.

A proprietária do veículo VW/Voyage azul escutou barulhos em frente ao seu apartamento e notou um elemento quebrando seu carro, estava com o trinco do automóvel nas mãos e tentou quebrar os vidros.

O namorado da vítima vendo a ação do elemento conseguiu segura-lo, até a chegada da Policia Militar de Rio Negro que foi acionada por volta das 04h25min.

O elemento recebeu voz de detenção e foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com a proprietária para os procedimentos cabíveis.