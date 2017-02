Compartilhar no Facebook

Após uma denuncia via 190, onde o solicitante relatou aos policiais que seu tio, estava em sua residência na Rua Pernambuco na Vila Militar o ameaçando com uma faca e maltratando seu cachorro, uma equipe da Policia Militar de Rio Negro se deslocou até o local.

Com a chegada da Policia Militar o autor das ameaças, não se encontrava mais no local e a vitima foi orientada com os procedimentos cabíveis que deveria tomar.