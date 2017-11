Três residências foram arrombadas em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra atendeu três ocorrências de furto, sendo uma no bairro Vila Nova, outra na Vila Industrial, sábado e domingo e outra no Jardim do Moinho na segunda-feira.

A primeiro arrombamento foi no sábado, onde por volta das 23h50min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Guilherme Witt na Vila Nova, onde uma residência foi arrombada, sendo furtados: uma TV de 32 polegadas marca Philco, um notebook marca Dell, dois celulares e algumas camisetas.

Já no domingo (12/11) por volta das 17h40min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Rodovia BR 116, Vila Industrial, onde a janela de uma residência foi arrombada, sendo furtados: uma TV de 32 polegadas marca LG e um videogame Playstation II marca Sony.

Na segunda-feira (13/11), por volta das 14h10min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Elvira Cassias Henning no Jardim do Moinho, onde uma residência foi arrombada, sendo furtada uma TV de 32 polegadas marca Phillips.