Três veículos se envolveram em acidente na BR-280 deixando cinco feridos

A equipe do Corpo de Bombeiros atendeu um acidente de trânsito envolvendo três veículos na BR-280 no km 152, na localidade do Avencal do Meio em Mafra, deixando cinco pessoas feridas.

Os veículos Vectra de Rio Negro e o Fiat/Atrative de Mafra, acabaram colidindo frontalmente, envolvendo um terceiro, um Pálio Wenkend, também de Mafra que sofreu apenas pequenos danos.

Os três ocupantes do veículo Vectra, foram conduzidos até a UPA de Mafra, juntamente com 02 passageiros do Fiat/Atrative, para avaliação médica. Os demais envolvidos permaneceram no local, onde saíram ilesos deste acidente.

Os três veículos envolvidos e o local ficaram sob responsabilidade da Policia Rodoviária Federal.