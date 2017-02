Veículo ao tentar cruzar trevo de Canoinhas provoca acidente

Na manhã da última quinta-feira (26/01), por volta das 10h30min, a Policia Rodoviária Federal de Mafra, atendeu um acidente no trevo de Canoinhas (entroncamento das Br’s 116 e 280), envolvendo um veículo GM/Cruze e dois caminhões, resultando em danos materiais, felizmente sem vitimas fatais.

No momento do acidente a pista do sentido sul, estava com trânsito parado, devido obras na rodovia, aonde o motorista do veículo GM/Cruze, placas MJW-0097, ao tentar cruzar, passando pela faixa do sentido norte, que estava livre, acabou interceptando a trajetória do caminhão VW 17.300, placas IKN-0026, carregado de maçã.

O caminhão ao tentar desviar do veículo GM/Cruze, onde acabou atingindo outro caminhão, um VW de placas MEJ-6451, que estava parado na pista sentido sul e veio a tombar após a colisão.

Um passageiro do caminhão de placas IKN-0026 sofreu lesões leves e foi encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo de Mafra.