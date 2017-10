Veículo capota em São Lourenço

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do último sábado (21/10), por volta das 05h30min o Corpo de Bombeiros de Mafra, atenderam um acidente de trânsito na Rua Oscar Scholze no bairro São Lourenço.

O motorista do veículo Fiat/Pálio vermelho, placas de Mafra, veio a perder o controle do mesmo e acabou capotando. O motorista encontrava-se fora do veículo deitado em decúbito lateral direito, estava consciente e orientado, mas se queixava de dores cervical e apresentava hemorragia nasal.

Após o atendimento pré-hospitalar o mesmo foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.