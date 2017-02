Veículo clonado foi apreendido pela PM próximo ao trevo de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira, 13, por volta das 14h15, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a BR 116, Jardim Moinho, próximo ao trevo de acesso à cidade, onde abordou um veículo suspeito de estar com adulteração.

Durante a abordagem se constatou várias divergências nas numerações de chassi, motor e outros. Após contato com a proprietária do veículo constante no CRLV, a mesma informou que seu veículo estava na garagem na cidade de Pelotas-RS.

O veículo foi apreendido e encaminhado juntamente com o seu condutor preso em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.