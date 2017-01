Veículo fica totalmente destruído pelas chamas

Um grave acidente por volta das 14h45min da última segunda-feira, na BR-116 no km 22.1, na localidade de São Roque, pertencente ao município de Itaiópolis, deixou duas pessoas gravemente feridas e um veículo totalmente destruído pelas chamas.

Este grave acidente foi causado pelo motorista do Fiat/Palio, placas MJE – 5691 de Itaióplis, onde parou no acostamento para cruzar a rodovia. O motorista do Fiat/Pálio ao iniciar a manobra, acabou obstruindo a trajetória do GM/Onix, placas QHX-2325 de Monte Castelo, que transitava pela BR-116, ocasionando uma colisão transversal.

Com a forte colisão o veículo Fiat/Pálio incendiou e foi totalmente destruído pelas chamas, resultando em três pessoas lesionadas. Duas delas em estado grave e foram encaminhadas ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra, pelo resgate da Concessionária Auto Pista Sul e a terceira pessoa com lesões leves ao Hospital de Rio Negro.