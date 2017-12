Veiculo roubado encontrado abandonado no bairro Fronteira

Compartilhar no Facebook

No inicio da noite da última sexta-feira, por volta das 18h40min, a Policia Militar de Rio Negro foi acionada via 190, onde um veículo Fiat/Dobro MKG-1462, placas de Mafra, estava abandonado em uma área de matagal, atrás do Restaurante Fronteira.

No local a equipe policial, constatou que o veículo abandonado, tratava-se de um furtado nesta madrugada e foi abandonado sem chaves e com a lateral direita batida.

A Policia Militar entrou em contato com o proprietário o qual informou não possuir chave reserva, sendo necessário solicitar apoio de guincho. O veículo foi entregue ao proprietário que foi orientado a comparecer a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para a regularização dos documentos em data posterior.