Vídeo mostra mais um assalto em uma padaria de Rio Negro

A onda de assaltos infelizmente continua na cidade de Rio Negro. A panificadora Requinte novamente foi alvo da bandidagem na noite desta quarta-feira (21), por volta das 20h41. As câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram a ação do elemento que estava usando capacete com viseira espelhada, moletom cinza com as escritas OCCY nas costas, calça jeans e tênis azul (parecido com uma chuteira).

O reforço na segurança pública na cidade de Rio Negro vem sendo cobrado pela população há tempos. Casos como este vêm sendo constantemente noticiados na imprensa e causam preocupação e revolta em muitas pessoas.