Vigilante do posto Maranello passou por maus momentos nas mãos de assaltantes

A equipe da Policia Militar de Rio Negro foi solicitada pelo vigilante do Frigorifico Primaz, por volta das 04h30min da madrugada, da última quinta-feira (22/12), para comparecerem no local, aonde havia um elemento que veio pedir socorro, relatando que foi vitima de assalto.

No local em contato com a vitima, o mesmo, relatou que é vigilante do posto de combustível Maranello na Avenida General Plinio Tourinho, que por volta das 00h30min foi surpreendido por três elementos.

Estes elementos teriam desembarcado de um veículo GM/Vectra na cor bordô e um deles portava uma arma de fogo, que o ameaçaram e levaram sua carteira, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 300,00.

Os assaltantes levaram o vigilante dentro do automóvel, até uma estrada antes do pedágio, onde amarraram os pulsos e o deixaram numa plantação de pinus. Os elementos comentavam que estavam atrás de uma pessoa que estava devendo para eles.

O vigilante não apresentava lesões corporais, onde foi conduzido com a viatura militar até o posto de combustível Maranello, onde foi constatado que nada foi roubado do local de seu trabalho.