Visitaram depósito de madeira no Campo da Lança

Nesta terça-feira (07/02) por volta das 8h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Anselmo Reinauld, no bairro Campo de Lança, para averiguação a uma assalto a um depósito de madeira.

No local o proprietário do depósito de madeira, relatou o furto de um auto rádio marca Pionner e um módulo de potência do veículo de um funcionário, um auto rádio marca Pionner do caminhão da empresa e uma bateria da empilhadeira da empresa.

Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito nem os objetos furtados foram localizados.