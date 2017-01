Visitaram residência na localidade da Vila Ruthes

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra prestou atendimento a um furto de residência, na noite da última terça-feira, por volta das 19h30min, na localidade da Vila Ruthes.

A vítima informou que ao chegar do trabalho encontrou sua casa com a janela da cozinha arrombada, e do interior da residência, foi furtado à carne que estava na geladeira, sendo também subtraídos diversos aparelhos eletrônicos dentre eles: Aparelho de DVD marca CCE cor cinza, Aparelho de Som marca Philco cor vermelho e preto, Aparelho de TV Panasonic 32” cor preto, Lavadora de Pressão Eletroplás cor amarelo.