Agentes comunitários são capacitados em Quitandinha

A Secretaria de Saúde de Quitandinha realizou nesta quarta-feira (18/10), uma palestra informativa aos agentes comunitários de Saúde, sobre o funcionamento da Farmácia Especial Estadual no âmbito de Quitandinha.

A palestra foi proferida por Priscila Camargo Andrade Zanoni, farmacêutica responsável pela Farmácia Especial, com o objetivo de capacitar os ACS, que estão em contato diário com a população, no sentido de divulgar e expandir o programa, que pode fornecer medicamentos especiais gratuitos à população, mediante a montagem de um processo técnico auditado e aprovado pela Secretaria de Saúde do Paraná.

Na oportunidade, a farmacêutica explicou a possibilidade e a necessidade de expandir esse programa, possibilitando o acesso de mais pacientes aos medicamentos, que na sua maioria são de alto valor e custeado pelo estado.

O trabalho conjunto com a equipe de ACS vai permitir um avanço rápido e efetivo no programa, melhorando o acesso e a qualidade dos tratamentos médicos dos quitandinhenses.

Quem quiser maiores informações pode procurar a farmacêutica Priscila, na Farmácia do Posto de Saúde Central em Quitandinha.