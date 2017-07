APAE de Quitandinha recebe R$ 100 mil de emenda parlamentar

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 21/07/2017

A prefeita Maria Julia anunciou na última semana um recurso de R$ 100 mil, recebido através de ementa parlamentar do deputado federal, Luciano Ducci, e que já está nos cofres da Prefeitura. O dinheiro será usado para a aquisição de diversos bens que venham melhorar a estrutura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quitandinha – APAE.

Agora, a prefeitura fará a licitação dos itens, que vão desde melhorias na estrutura física da unidade educacional, computadores, até aquisição de materiais de expediente. Após o processo de compra, a prefeitura fará a doação oficial para a APAE.

A prefeita Maria Julia explicou que o recurso já era esperado há anos, e através de articulação política foi possível a liberação. “Estou trabalhando na busca de recursos para o nosso município nas diversas áreas. Ajudar a APAE muito me alegra, pois sei que será possível oferecer uma educação ainda com mais qualidade e um ambiente com mais conforto aos nossos alunos”, contou.