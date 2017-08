APAE de Quitandinha receberá R$ 200 mil de recursos federais

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 19/08/2017

Em uma visita a Associa̤̣o de Pais e Amigos dos Excepcionais de Quitandinha РAPAE, a prefeita Maria Julia esteve acompanhando o deputado Luciano Ducci, que anunciou duas emendas federais, totalizando um recurso de R$ 200 mil para a institui̤̣o.

Uma das emendas de R$ 100 mil, já está nos cofres da Prefeitura, que iniciará o processo licitatório para aquisição de itens, que vão desde melhorias na estrutura física da unidade educacional, computadores, até aquisição de materiais de expediente. Após o processo de compra, a prefeitura fará a doação oficial para a instituição

Outra emenda de R$ 100 mil já foi apresentada pelo deputado, e deve estar à disposição do município para licitação até o final deste ano. O recurso servirá para aquisição de uma Van, para o transporte dos alunos.

A prefeita disse que é uma admiradora do trabalho da APAE, e tem defendido a destinação de verbas federais, que venha contribuir com a melhoria dos serviços prestados pela instituição. “Nossa APAE é uma referência no atendimento, cuidado e zelo pelos alunos. Tenho sempre defendido junto aos nossos deputados o direcionamento de emendas, pois contribuem muito para a manutenção dos serviços”, contou.