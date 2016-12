Assistência Social de Quitandinha promoveu diversos cursos em 2016

Encerrando as atividades de 2016, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), desenvolveu no decorrer deste ano diversos cursos profissionalizantes e semi profissionalizantes para a população quitandinhense.

Em sua grande maioria, as capacitações aconteceram em parcerias com o SESI/Senai de Rio Negro e também pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de Curitiba.

Como nos anos anteriores, o município teve a preocupação de capacitar adultos, jovens e adolescentes para uma melhor colocação no mercado de trabalho.

De acordo com a assistente social Terezinha Meres, foram vários os cursos realizados, todos de acordo com as demandas apontadas pelo CRAS, através da população.

Na área da alimentação, por exemplo, aconteceram as capacitações de panificação, bolos e cucas, biscoitos e bolachas, chocolate, conservas de doces e geleias, molhos e temperos e, em andamento, o curso de salgados. Já dentro da administrativa, foram desenvolvidos os cursos de auxiliar administrativo, almoxarife (em andamento), informática e gestão de pessoas.

Dentro da área da informática, que conta com uma sala equipada só para atender as famílias, em especial as beneficiadas dos programas sociais, idosos e pessoas com deficiência, foram realizadas as capacitações básicas para a inclusão digital. Na área de meio ambiente foi realizado por duas oportunidades o curso de Holericultura.

A parceria com SESI/Senai e SENAR também proporcionou em anos anteriores a formação de Corte e Costura para muitas mulheres do nosso município. Além disto, também aconteceram os cursos de jardineiro, operador de computação, marceneiro e eletricista.

Além dos cursos, também são desenvolvidas através do CRAS, oficinas de artesanato que vem capacitando muitas mulheres, jovens, adolescentes e crianças, a arte de aproveitar materiais recicláveis, crochê, patwork, pintura em tecido e biscuit.