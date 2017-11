Cerca de cinco mil pessoas prestigiam o Festival de Dança de Quitandinha

A cidade de Quitandinha teve muita música e ritmo na última sexta-feira. O 16º Festival Intermunicipal de Dança, organizado pela prefeitura, foi um show de arte e coreografias, reunindo cerca de cinco mil pessoas no ginásio Hilário Gonçalves do Vale.

Alunos dos colégios estaduais e da rede municipal de ensino realizaram apresentações durante o dia, o que promoveu a integração social através da dança, cultura e artes. Já à noite, o público pode acompanhar diversos grupos e academias de toda região na categoria livre, além de apresentações convidadas.

A abertura oficial do evento aconteceu no período da noite, com a apresentação da dança teatral ‘A bela e a fera’ da cidade de Pinhais, além da coreografia de hip hop do jovem Marcelinho, de Joinville, que foi premiado em diversos programas de TV, e do grupo polonês Wisla, de Curitiba.

A prefeita do município, Maria Julia, destacou a importância de festivais para a democratização da cultura. “Quero parabenizar toda a equipe da secretaria de Educação, Cultura e Esporte pela realização do evento. Nossa administração trabalha dessa forma, garantindo o acesso das pessoas a cultura, esporte e lazer. O festival foi lindo, foi um sucesso”, completou a prefeita.