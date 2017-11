Colégios de Quitandinha receberão R$ 400 mil para reformas

Em audiência no Palácio Iguaçu em Curitiba nesta terça-feira, a prefeita Maria Julia participou da liberação de R$ 400 mil reais para reforma do Colégio de Lagoa Verde, e também do Colégio Paulo Freire da localidade do Turvo.

Cada colégio receberá um valor de R$ 200 mil, que será destinado a reformas das estruturas já existentes. O recurso faz parte de um programa do governo do estado e foi indicado pelo deputado Francisco Buhrer, através de solicitação da prefeita Maria Julia.

Os diretores, professores e a comunidade serão responsáveis pela escolha da aplicação dos recursos, através de um estudo de necessidade de cada prédio público.

A prefeita destacou a importância da reforma nos colégios estaduais. “Sabemos da necessidade de reforma de nossos colégios. O recurso vem em boa hora e possibilitará maior conforto aos nossos alunos e professores”, disse Maria Julia.

O anuncio e liberação do montante foi feito pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, com participação do deputado Francisco Buhrer e do chefe do Núcleo de Educação da Área Metropolitana Sul, Mauricio Ferraz. Também esteve acompanhando a prefeita, à secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas.