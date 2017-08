Com apoio da Prefeitura de Quitandinha, empresa irá ampliar vagas de emprego

Com intuito de gerar novas oportunidades de emprego, a prefeita de Quitandinha, Maria Julia, tem buscado novas estratégias e oferecido incentivos a empresários que venham proporcionar vagas de trabalho. Na última semana a Prefeitura deu permissão de uso para a empresa Irmãos Almeida ampliarem o seu parque de maquinas na Área Industrial do município.

Com a autorização da Prefeitura, a empresa que atua no setor de madeiras e embalagens, passará a ter uma área total de 13.508,43m² e além dos trabalhos já executados, também iniciará a fabricação de palets. A expectativa do executivo, é que com a ampliação a empresa possa gerar em torno de 40 empregos diretos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jeferson Wojcik, explica que a Prefeitura tem somado esforços nesse primeiro momento na atração de novas indústrias e geração de empregos. “Nosso objetivo é diminuir o desemprego com a geração de novos postos de trabalho. Estamos buscando novas empresas que venham trazer emprego e renda para o nosso município”, explicou o secretário.