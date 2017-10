Conseg quer estruturação de sistema de estacionamento no centro de Quitandinha

Na última semana o CONSEG de Quitandinha realizou a sua reunião mensal ordinária, onde vários assuntos relevantes para segurança pública de Quitandinha foram tratados.

Entre eles destaca-se a ocorrência de menores no volante; implantação do programa Vizinho Solidário, onde a população se ajuda em segurança; disque-denúncia 181; proibição de venda de bebidas alcoólicas e cigarros para menores; necessidade de passarela para pedestre na ponte sobre rio da várzea (acesso ao posto de saúde); estruturação de sistema de estacionamento no centro.

Também foi discutido sobre a realização de reuniões do CONSEG nas localidades do interior e palestras nas escolas.

A reunião contou com a presença do Comandante da Policia Militar sargento Rudinilson, Tenente Sanchez de Rio Negro, Silvana do Conselho Tutelar, Jaime Piloni, presidente da Associação dos Artesãos, Vereador Amir Lemos, além de membros do CONSEG, comerciantes e população em geral.

A próxima reunião será em 08/11 às 19h no Cetequi.