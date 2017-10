Crianças de Quitandinha apresentam projetos em mostra pedagógica e cultural

Na última semana a Secretaria municipal de Educação de Quitandinha realizou a 4ª edição da Mostra Pedagógica e Cultural, com participação dos alunos da rede municipal de ensino. As apresentações foram abertas ao público, com espetáculos de teatro, dança, artesanato e muito conhecimento.

A secretária de Educação, Jaqueline Ribas, explicou que um dos objetivos do evento foi o de integrar a comunidade escolar. “Através dos excelentes projetos apresentados, é possível a integração de todos. São temas que fazem parte do cotidiano, levando os alunos e demais envolvidos no processo à reflexão de seus atos e as possíveis mudanças de atitude para construção de um mundo melhor”, disse a secretária.

Os projetos apresentados pelas escolas, CMEIs e também pela APAE, fazem parte do programa “A União Faz a Vida”, que tem parceria com o Sicredi, tendo como essência a construção e vivências de atitudes e valores de cooperação e cidadania.

A prefeita Maria Julia, que esteve acompanhando as apresentações, parabenizou a organização e dedicação dos professores e alunos na realização do evento. “É dessa forma que a educação avança, com trabalhos que colocam na prática o aprendizado de nossas crianças”, disse.