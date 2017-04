Definidos os finalistas da Copa Serju de Futebol Sênior

Com dois jogos equilibrados, no último domingo aconteceram os confrontos, das semifinais da 17ª edição da Copa Serju de Futebol Sênior, definindo as equipes finalistas, que disputarão o titulo no dia 23 de abril e um premio de R$ 1.400,00 e ainda R$ 800,00 para o vice-campeão e 500,00 (3º lugar) e R$ 350,00 (4º lugar).

Com era esperado em campo quatro equipes niveladas, onde tanto Amigos do XV, Big Safra/Planeta Couro, Center Collor e Vila Prado de Quitandinha, tinham amplas condições de disputar o titulo, pela qualidade técnica dos jogadores em seus planteis.

Na primeira semifinal a invicta Big Safra/Planeta Couro, com a segunda melhor campanha na fase classificatória, tinha a vantagem do empate no tempo normal, frente aos Amigos do XV para se classificar a grande final.

Com gols dos artilheiros Paulo Cesar (04 gols) e Jubanski (05 gols), a Big Safra/Planeta Couro abriu 02 a 00, placar do primeiro tempo, uma grande vantagem já que jogava pelo empate.

No segundo tempo os Amigos do XV, voltaram com outra postura, pois somente a vitória interessava e criaram inúmeras chances de gols, mas faltava tranquilidade para convertê-las em gols.

O meio campista Binho jogador de apurada técnica, colocou mais emoção no jogo, descontando para os Amigos do XV, fazendo seu quarto gol no campeonato, estará brigando pela artilharia na última rodada.

A Big Safra/Planeta Couro de Papanduva, sentiu o maior volume de jogo e procurou segurar o resultado e nos contra ataques poderia matar com o jogo, mas também faltava tranqüilidade.

A equipe papanduvense aguentou a pressão final e saiu com a vitória por 02 a 01 e chega pela quarta vez à final (2010/13/16 e 2017), mas ainda não teve o gostinho de levantar o titulo, onde no ano passado acabou perdendo para a Vila Prado de Quitandinha por 02 a 01.

Na partida de fundo outro jogo equilibrado em campo a Center Collor de Rio Negro, têm no currículo dois títulos da Copa Serju (2005 e 2008) e dois vices campeonatos (2011 e 2015) e a atual campeã (2016) a Vila Prado de Quitandinha.

Numa partida de muito catimba, onde o árbitro Farid Nader Junior, distribuiu 07 cartões amarelos, sendo cinco para atletas da Center Collor e dois para a Vila Prado e uma expulsão o jogador Anderson (Vila Prado).

A Center Collor que fez a melhor campanha na fase classificatória, com 100% de aproveitamento, com gol do meio atacante Betinho, mesmo com a vantagem do empate, saiu-se vencedor e chegou a quinta vitória consecutiva.

Até o momento a Center Collor do desportista Paulo de Almeida, sempre valorizando o esporte riomafrense, marcou 15 gols e sofreu 04 gols, sendo a defesa menos vazada, dentre as quatro semifinalistas.

FINAL

Devido o feriado de Páscoa neste domingo a final da Copa Serju de Futebol Sênior, será realizada no dia 23 de abril, com a seguinte programação esportiva.

08h45min – 3º lugar – Amigos do XV de Rio Negro x Vila Prado de Quitandinha

10h30min – Amistoso sub-10

11h – Final – Center Collor de Rio Negro x Big Safra/Planeta Couro de Papanduva