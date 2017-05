Em Campo do Tenente dois veículos são entregues a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito Jorge Luiz Quege fez a entrega de dois veículos FIAT MOBI, para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Na ocasião esteve presente para receber a secretária Alcidenice Quege e sua esquipe, após, Nice fez a entrega de um dos veículos ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Os veículos foram adquiridos pelo programa Família Paranaense com oriundos de Incentivo a Família Paranaense III, do governo do estado, com recursos do FEAS/CEAS/SEDS, a aquisição destes veículos vem para aprimorar o atendimento das famílias do programa Família Paranaense.