Entregues novos veículos para a educação em Quitandinha

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/07/2017

Em um ato realizado no salão principal da Prefeitura de Quitandinha na última terça-feira, a prefeita Maria Julia realizou a entrega de três novos veículos para a secretaria municipal de Educação. Dois dos novos carros irão atender as necessidades da Secretaria nas visitas pedagógicas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, e o outro ficará a disposição do departamento de merenda escolar.

O investimento para compra dos veículos foi de R$ 143.950 mil, através de recurso do Ministério da Educação e com contrapartida da prefeitura. Os carros são do modelo Fiat Mobi, Renaut Logan e uma Peugeot Partner, adaptada para a merenda escolar.

A secretária municipal de Educação, Jaqueline Ribas, recebeu as chaves da prefeita Maria Julia e de vereadores da base governamental. Segundo ela, os veículos irão agilizar os atendimentos pedagógicos nas escolas e facilitar a entrega da merenda escolar.

“Tínhamos grandes dificuldades de locomoção das nossas profissionais, para desenvolverem projetos nas nossas unidades educacionais, sem falar na entrega da merenda nas escolas, que os veículos eram improvisados e compartilhados. Agora, a equipe pedagógica está contemplada, e temos um carro exclusivo e adaptado para a merenda escolar”, explicou a secretária.

A prefeita Maria Julia, destaca que os automóveis vêm de encontro às necessidades da Secretaria de Educação, além de dar mais agilidade nos atendimentos. “Os veículos serão utilizados para dinamizar ainda mais o trabalho educacional no nosso município. Queremos dar mais condições de trabalho neste setor que é tão importante e juntos iremos melhorar os índices educacionais”, contou.