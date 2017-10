Escolinha de Futebol em Quitandinha trabalha no desenvolvimento de talentos

A escolinha de futebol de Quitandinha, que tem parceria entre a Prefeitura e o Clube Atlético Paranaense, já conta com 82 alunos matriculados. Com três meses de trabalhos, a escolinha tem participado de diversos campeonatos na região e está focada no desenvolvimento dos atletas.

O coordenador da Escolinha Furacão no município, Maike Correa, explica que estão buscando talentos, através do desenvolvimento dos alunos com aulas técnicas e inscrevendo as equipes da escolinha em campeonatos na região. “Temos incentivado as diversas equipes da escolinha na participação de competições, pois acreditamos que dessa forma os talentos vão aparecendo e estarão cada vez mais preparados como atletas”, explicou.

Uma das competições que a Escolinha Furacão participou foi a Copa Uesa Interclubes de Futsal, onde na categoria sub 15 foi conquistado à terceira colocação com participação de vários clubes de todo o Brasil. Outra competição que a escolinha está participando é a X Taça Curitiba de Futebol 7 com participação de 34 equipes. A escolinha está se preparando para a Copa Furacão que acontece no mês de dezembro em Santa Catarina.

As inscrições para participar da Escolinha Furacão continuam disponíveis para alunos de 5 a 17 anos. Interessados podem procurar a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.