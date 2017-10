Festival de Dança de Quitandinha é nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira a cidade de Quitandinha será tomada por apresentações culturais. Grupos de toda a região participarão do 16º Festival Intermunicipal de Dança, que será realizado no ginásio de esportes Hilário Gonçalves do Vale.

O evento acontecerá em três períodos. Pela manhã participarão grupos de alunos dos colégios estaduais, enquanto à tarde será a vez da apresentação dos estudantes da rede municipal de ensino. À noite, no encerrando do evento, se apresentam os grupos de dança das academias, com participação de grupos de municípios de toda a região.

A abertura oficial do evento acontecerá às 19h com participação de apresentações especiais antes do início das competições. O tradicional grupo polonês Wista estará se apresentando, também o espetáculo ‘A Bela e a Fera’ – dança teatral de Pinhais e ainda a apresentação do Studio de Dança de Joenville – SC.

A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jaqueline Ribas, destacou a importância do evento para o desenvolvimento cultural da cidade. “Quero convidar a todos para participarem desse festival, que valoriza a cultura no município e oportuniza os jovens a desenvolverem os seus talentos”, destacou.