Mais de mil litros de leite são arrecadados em ação do Sicredi em parceria com a Prefeitura de Quitandinha

Na última sexta-feira, a prefeita Maria Julia e colaboradores do Sicredi, fizeram o balanço e encerramento da campanha de arrecadação de litros de leite para famílias carentes do município. A ação fez parte do dia do cooperativismo, que traz inúmeras iniciativas voluntárias por um mundo mais justo e igual.

Escolas, creches e prédios públicos participaram da arrecadação com pontos de coleta durante toda a semana. Ao todo foram arrecadados 1084 litros de leite, que será distribuído para famílias carentes e ao Lar dos Idosos Madre Cleia.

A iniciativa desenvolvida nas escolas municipais, também faz parte do Programa União Faz a Vida, do Sicredi em parceria com a secretaria de Educação, coordenado no município pela servidora Maria Janete Iargas. O objetivo é formar cidadãos cooperativos por meio de valores como o empreendedorismo e a solidariedade.

Na cerimônia de encerramento da campanha, juntamente com a prefeita Maria Julia, esteve presente a gerente do Sicredi, Josenilda Radulski, a assessora de Comunicação e de projetos sociais do Sicredi, Fabiane Kausmann, a secretária de Educação, Jaqueline Ribas, a secretária de Administração, Eva Zepechouka, diretoras e colaboradoras da educação do município.