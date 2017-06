Maria Julia anuncia recomposição salarial aos servidores

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 02/06/2017

A prefeita de Quitandinha, Maria Julia, formalizou e anunciou nesta semana a recomposição salarial para os servidores municipais, mostrando planejamento e gestão pública já no início de sua administração. O benefício de recomposição inflacionária será de 6,58% e inclui os funcionários efetivos, comissionados e inativos.

A secretária de Administração e Finanças, Eva Neves Zepechouka, disse que mais de 600 colaboradores receberão a recomposição salarial autorizado pela prefeita. “Através de uma política de austeridade e previsão de gastos foi possível conceder o reajuste, que beneficia centenas de famílias dos nossos colaboradores”, concluiu a secretária.

Questionada sobre a crise, a prefeita explicou que as dificuldades têm sido vencidas através de muito planejamento e de uma equipe de gestão comprometida. “Temos enfrentando a crise com gestão focada em uma política de economia e corte de gastos. O reajuste que damos agora, está dentro de um planejamento para valorização de nossos funcionários”, contou a prefeita.

Ela ainda destaca, que mesmo muitos municípios estando com os salários atrasados e parcelados, atingidos pela crise, com uma boa administração nos primeiros meses de governo, foi possível conceder o benefício. “Estamos frente a crise, mas com gestão responsável é possível fazer a diferença”, contou.